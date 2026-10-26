La Supercoupe d’Espagne va chambouler le calendrier de la Liga

La Liga va devoir réorganiser son calendrier en raison de la prochaine Supercoupe d’Espagne, organisée à Istanbul. Les rencontres FC Barcelone-Atlético de Madrid et Real Sociedad-Real Madrid de la 23e journée, initialement programmées le 7 février, seront ainsi avancées à la première semaine de décembre, les 2, 3 ou 4 décembre.

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🚨 La Supercopa obliga a adelantar dos partidos de @LaLiga 🔄 El @FCBarcelona - @Atleti y el @RealSociedad - @realmadrid, correspondiente a la jornada 23 del 7 de febrero, se jugarán la primera semana de diciembre (2, 3 y 4) La suite après cette publicité ⚽️ Se cambia debido a la Supercopa de España en Estambul 🗓️ Coincidirá con la segunda eliminatoria de la Copa del Rey 📻 #PartidazoCOPE— El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 26, 2026

Ce changement vise à libérer de la place dans le calendrier pour permettre aux équipes concernées de disputer la Supercoupe dans de bonnes conditions. Toutefois, cette reprogrammation entraînera un chevauchement avec le deuxième tour de la Coupe du Roi, ce qui pourrait compliquer la gestion des effectifs pour les clubs concernés. La Liga devra donc composer avec un calendrier particulièrement chargé en cette fin d’année.