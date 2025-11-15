Menu Rechercher
CM U17

CdM U17 : l’équipe de France saisit la FIFA après les violences lors du match contre la Colombie

Par André Martins
1 min.
Le sélectionneur des Bleuets U18 Lionel Rouxel en 2018 @Maxppp
France U17 2-0 Colombie U17

Lors des 16es de finale de la Coupe du monde U17 à Doha, la France s’est imposée 2-0 contre la Colombie, mais la fin de rencontre a été marquée par une bagarre générale qui a éclaté entre les jeunes joueurs des deux équipes. Selon L’Équipe, l’attaquant français Christ Batola (16 ans) a été poursuivi par des joueurs colombiens. Au milieu du chaos, le staff français, des joueurs, des familles et des agents ont tenté de s’interposer pour séparer tout le monde.

Un kiné français, frappé alors qu’il était au sol, conserve encore les traces de l’agression. Face à cet épisode, la Fédération française de football a réagi en déposant un rapport à la FIFA pour dénoncer « une agression », rapporte également le quotidien, qui précise que les vidéos continuent de circuler au sein de l’équipe de France U17, où familles, agents et staff cherchent à comprendre la situation.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
CM U17
France U17
Colombie U17

CM U17 Coupe du Monde U-17
France U17 Flag France
Colombie U17 Flag Colombie
