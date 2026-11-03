PSG : Benjamin Pavard dithyrambique envers Lucas Hernandez

Benjamin Pavard ne tarit pas d’éloges sur Lucas Hernandez. Interrogé par L’Équipe, le défenseur de l’Inter Milan, qui a côtoyé son ami au Bayern Munich et en équipe de France, souligne son tempérament de compétiteur et son investissement quotidien. Malgré les blessures qui ont freiné sa carrière, le Parisien n’a jamais cessé de travailler pour retrouver son meilleur niveau. Une détermination qui force le respect de son ancien coéquipier.

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« Son retour au top ? Je ne suis pas surpris. Je connais les efforts qu’il fait au quotidien pour être prêt quand on fait appel à lui. À l’entraînement, par exemple, il est toujours à fond. C’est un compétiteur énorme, confirme Pavard. On a l’impression qu’il est toujours là à rigoler, mais quand il faut se faire mal, il répond toujours présent. Il se donne à fond, que ce soit comme titulaire ou s’il ne joue que cinq minutes. C’est un mec qui est toujours au service du collectif et quelqu’un de fiable », a expliqué le joueur passé par l’OM.