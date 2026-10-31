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Les U16 de l’équipe de France collent un 6-0 à l’Angleterre

Par Jordan Pardon
1 min.
Ballons de foot @Maxppp

Les Bleuets finissent en fanfare. Après un match nul face au Japon (3-3, défaite 3-4 t.a.b.), puis une défaite contre l’Italie (1-2), les U16 de l’équipe de France ont clôturé le 27e tournoi international de Val-de-Marne par un carton face à l’Angleterre (6-0) ce samedi, au stade Léo-Lagrange de Bonneuil-sur-Marne. Les hommes de Lionel Rouxel avaient pris un double avantage peu avant la demi-heure de jeu grâce à un doublé d’Edson Mbengi, à chaque fois sur des frappes croisées. 

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L’attaquant marseillais allait même s’offrir un triplé sur un pressing gagnant avant la pause (37e, 3-0). Le Nantais Eddy Didier s’invitait également à la fête d’une jolie reprise de volée (44e, 4-0), avant que Malick Bah (66e, 5-0) et Julien Keka (90+2e, 6-0) ne terminent le travail. L’équipe de France termine deuxième du tournoi avec 4 points, bien derrière l’Italie, qui termine première avec 9 points sur 9 possibles. L’Angleterre (3 points) et le Japon (2 points) ferment la marche.

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