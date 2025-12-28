PSG : Nasser Al-Khelaifi sacré meilleur président aux Globe Soccer Awards

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a été récompensé ce dimanche lors des Globe Soccer Awards, en recevant le trophée de meilleur président. Sous sa direction, le club de la capitale continue de briller sur tous les fronts, tant sur le plan sportif qu’institutionnel, avec une saison 2024-2025 exceptionnelle ponctuée de nombreux titres.

La cérémonie a également mis à l’honneur les talents du PSG : Désiré Doué a été élu meilleur jeune joueur après une saison impressionnante (16 buts et 14 passes toutes compétitions confondues), tandis que Vitinha a reçu le trophée de meilleur milieu de terrain, confirmant son rôle clé au cœur du jeu parisien. Une reconnaissance qui souligne la domination et l’influence grandissante du PSG sur la scène mondiale.