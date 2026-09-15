Rodri dévoile ce qu’il manque au Barça pour gagner la Ligue des Champions

Recrue star du mercato du FC Barcelone suite à son arrivée en provenance de Manchester City pour 60 millions d’euros, Rodri s’est vite imposé avec les Blaugranas. Formant un double pivot solide avec Pedri, le Ballon d’Or 2024 est un artisan du début de saison canon de l’équipe d’Hansi Flick, actuellement en tête de la Liga. Voulant remporter la Ligue des Champions avec les Catalans, Rodri s’est exprimé auprès de Mundo Deportivo à ce sujet. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a identifié ce qu’il manquait aux Blaugranas.

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«Oui, évidemment, c’est la dernière petite étape à franchir pour montrer à l’Europe de quel bois nous sommes faits. Je ne pense pas que nous soyons favoris. Il faut garder à l’esprit d’où nous venons et comprendre ce qu’il faut pour être champion. Cette équipe a encore besoin de peaufiner certains aspects pour y parvenir. A mon sens, la Ligue des champions ne récompense pas forcément la meilleure équipe sur le papier. C’est une compétition qui se joue sur des moments clés, sur la capacité à les saisir, et c’est peut-être là la marge de progression qu’il reste à cette équipe. Il s’agit de maîtriser ces moments décisifs pour une phase à élimination directe, lorsque les grands rendez-vous arrivent. Les cartons rouges, les pénalties, le fait de ne pas concéder plus qu’il ne le faut… Tout cela détermine si l’on passe ou non le tour. Il vaut peut-être mieux être moins flamboyant offensivement mais faire preuve de plus de régularité et de solidité», a-t-il confié.