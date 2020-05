OL : Willy Sagnol dézingue la piste Mamadou Sakho

On le sait, l'Olympique Lyonnais est à la recherche d'un défenseur central en vue de la saison prochaine. Bruno Cheyrou, nouveau directeur de la cellule de recrutement depuis le 25 mai dernier, l'a d'ailleurs confirmé vendredi. Parmi les pistes évoquées, le nom de Mamadou Sakho (30 ans) a émergé ces dernières heures. L'international tricolore (29 sélections, 2 buts) arrive à un an de la fin de son contrat avec Crystal Palace, qu'il a rejoint en janvier 2017. Interrogé à ce propos sur les ondes de RMC dans la soirée de vendredi, Willy Sagnol a livré son avis sur cette piste audacieuse pour le club rhodanien.

La suite après cette publicité

«Quand un club anglais laisse partir un joueur qui a juste 30 ans, ce n'est pas bon signe. Le championnat anglais en demande beaucoup physiquement, athlétiquement, et use. Sakho va amener beaucoup de caractère à cette équipe. On sait que depuis trois ou quatre ans, c'est un mal récurrent dans cette équipe. Par contre il ne pourra l'amener que s'il joue. S'il est régulièrement blessé. Pour être honnête, ça fait trop longtemps que je n'ai pas vu jouer Crystal Palace et Mamadou Sakho. Je pense que s'il avait été dans une belle forme à Palace, on l'aurait revu en équipe de France. On l'a pas revu. Ce n'est pas très positif. Après, ça peut être, pour lui, la possibilité de bien finir une belle carrière, de faire de belles choses si les blessures le laissent tranquille. Après, c'est étrange de voir un titi parisien aller à Lyon. Mamad, ce n'est pas juste un joueur formé au PSG. Il a été capitaine, il est né dans le coin... Mais pourquoi pas. C'est un gros transfert qui va coûter cher, en termes de salaires et d'argent. Pour les clubs français, il faut réduire les risques de se tromper. Malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de risques (pour Sakho à l'OL)», a estimé l'ancien joueur du Bayern Munich.