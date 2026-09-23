Javier Aguirre est le nouvel entraîneur de Valence

Il y a dix jours, le FC Valence a viré son entraîneur Carlos Corberan. Depuis, le club ché était en quête d’un nouveau coach afin de relancer la machine après un début de saison plutôt décevant (19e du classement de Liga, 1 victoire, 1 nul et 5 défaites). Pour y parvenir, l’écurie espagnole a décidé de confier les clés de l’équipe à un technicien expérimenté.

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«Le Valence CF a trouvé un accord avec Javier Aguirre pour le poste de nouvel entraîneur de l’équipe première. L’entraîneur mexicain s’engage jusqu’à la fin de la saison en cours et le club aura la possibilité de prolonger son contrat d’une année supplémentaire. Javier Aguirre (Mexico, 1er décembre 1958) arrive au Valencia CF après avoir dirigé l’équipe nationale de son pays lors de la Coupe du monde de la FIFA 2016, où le Mexique a atteint les huitièmes de finale. Il s’agissait de sa troisième participation en tant que sélectionneur du Mexique à ce tournoi, après les éditions 2002 Corée/Japon et 2010 Afrique du Sud. Tout au long de sa longue carrière d’entraîneur, le nouvel entraîneur du Valence CF a dirigé des clubs de la LALIGA tels que le CA Osasuna, l’Atlético de Madrid, le Real Zaragoza, le RCD Espanyol, le CD Leganés et le RCD Mallorca, en plus d’une expérience internationale avec des clubs et des équipes nationales au Japon, aux Émirats arabes unis, en Égypte et au Mexique . Parmi ses principaux succès en Espagne figure la qualification du CA Osasuna pour la Ligue des champions de l’UEFA», peut-on notamment lire sur le communiqué de presse.