Menu Rechercher
Commenter 18

Coup dur pour la vente de l’OGC Nice

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Sir Jim Ratcliffe @Maxppp

En pleine mission maintien, l’OGC Nice, 15e de Ligue 1, veut sauver sa peau. En coulisses, l’écurie azuréenne avance aussi sur la vente du club. Ce lundi, Nice-Matin révèle d’ailleurs que la banque Lazard, qui a été missionnée par Ineos afin de trouver un repreneur, a été approchée par plusieurs acheteurs potentiels ces derniers mois, dont un fonds européen ainsi qu’un fonds américain avec lesquels elle a discuté.

La suite après cette publicité

Nice-Matin précise que les investisseurs américains ont récemment visité le centre d’entraînement des Aiglons. Ils étaient accompagnés par Jean-Claude Blanc (CEO). Mais ce n’est pas encore gagné pour Ineos, qui espérait vendre l’OGCN pour environ 200 M€ et qui devra revoir son prix à la baisse. La situation financière tout comme la situation sportive du club, qui n’est pas encore assuré d’être en élite, pèsent dans les négociations. Une mauvaise nouvelle pour Sir Jim Ratcliffe et Ineos, qui souhaitaient récupérer un joli pactole.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (18)
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier