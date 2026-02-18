Benfica : José Mourinho évoque ce qu’il a chuchoté à Vinicius dans l’oreille

Ce mercredi matin, Lisboètes et Madridènes se font la guerre. Hier soir, dans le cadre du match aller des barrages de la Ligue des Champions, remporté par les joueurs espagnols (0-1), de nombreuses polémiques ont éclaté, et notamment celle autour d’un incident présumé de racisme. Après avoir marqué, Vinicius Junior s’est retrouvé au cœur d’un échange tendu avec le joueur de Benfica, Gianluca Prestianni. Le Brésilien, qui s’est récemment exprimé, a indiqué avoir entendu une insulte raciste, poussant l’arbitre à interrompre le match. L’ambiance est rapidement devenue électrique, avec des sifflets du public dirigés contre le Brésilien.

La suite après cette publicité

À la suite de cette interruption, l’entraîneur portugais, José Mourinho (63 ans), a parlé au joueur madrilène en lui chuchotant quelques mots à l’oreille, Kylian Mbappé étant également dans les parages. Après la rencontre, le technicien a avoué avoir déclaré cela. « J’ai dit à Vini Jr que la célébration devait être différente. Ce club a Eusebio comme légende, un joueur noir. Benfica n’est pas un club raciste ». En soulignant que l’institution n’était pas raciste, l’ancien entraîneur du Real Madrid (2010-2013), a sans doute voulu minimiser les tensions, faisant preuve de bienveillance. Cependant, d’autres estiment que les propos du jeune argentin ont été trop peu signalés et restent très graves sur un terrain…