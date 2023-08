L’étonnante révélation d’un proche de Neymar sur son transfert à Al-Hilal

La suite après cette publicité

Clap de fin entre le Paris Saint-Germain et Neymar. Arrivé à l’été 2017 dans la capitale française, l’attaquant brésilien n’aura jamais réussi à s’imposer sur la durée, la faute également à une succession de blessures. Par conséquent, le joueur de 31 ans a accepté le challenge proposé par Al-Hilal. Son transfert a fait beaucoup de bruit au sein de l’actualité sportive notamment lorsque son salaire et ses avantages contractuels avec le club saoudien ont été révélés. Toutefois, les raisons qui ont poussé la vedette brésilienne à quitter le Parc des Princes semblent tout autres.

Selon Gabriel, ex-défenseur brésilien de Grêmio et également très grand ami de Neymar, ce dernier aurait choisi cette destination surprenante afin d’accorder davantage de son temps à sa vie de famille. «Ce qu’il m’a dit, c’est ceci : "Je suis heureux, je vais élever ma fille ici, je vais vivre un peu de temps avec ma famille ici en Arabie saoudite, et ensuite je verrai ce qui se passera." Là, il restera à l’écart de toute cette pression, de tout cela. Si Dieu le veut, il vivra deux ans avec sa famille, remportera des victoires et battra des records tout en continuant à enchanter le monde du football. C’est ce dont nous avons parlé lors de notre dernière conversation», a déclaré l’ex-latéral droit brésilien à ESPN, des propos rapportés par UOL.