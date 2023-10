EdF : Didier Deschamps soutient Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Depuis deux rassemblements consécutifs, Kylian Mbappé n’a pas participé aux points presses de l’équipe de France. Un fait étonnant, étant donné son nouveau rôle de capitaine des Bleus. Entre sa situation contractuelle au Paris Saint-Germain, sa mise à l’écart l’été dernier du groupe parisien ou encore sa volonté de ne pas s’exprimer sur les sujets de société, Kylian Mbappé avait été critiqué par une partie des médias, qui estiment qu’il doit communiquer sur les sujets importants.

Pourtant, devant la presse, Didier Deschamps a expliqué qu’il était libre, ou non, de prendre position. Surtout pour des sujets délicats. «Oh, quelle question. Kylian est capitaine et il assume tout à fait son rôle de capitaine. Il se positionne, il ne se positionne pas… C’est la liberté de chacun. Pour moi, chacun est libre de s’exprimer quand il veut sur les sujets qu’ils veulent. Rien ne me gêne. Avec tout ce qu’il se passe, il faut faire attention à être modéré de toutes parts, car ça peut prendre des conséquences bien plus graves», a commenté le sélectionneur des Bleus.