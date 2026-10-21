Youth League : le LOSC domine Galatasaray
Le LOSC poursuit son parcours convaincant en Youth League. Les jeunes Dogues se sont imposés face à Galatasaray (3-1), ce mercredi après-midi au Domaine de Luchin, lors de la troisième journée de la phase de ligue. Ismaël Camara a ouvert le score à la 28e minute, avant que Saad Boussadia ne s’offre un doublé (41e, 56e). Les Lillois ont concédé un but dans le temps additionnel, sans conséquence sur le résultat.
Grâce à ce succès, Lille remonte provisoirement à la sixième place du classement et reste invaincu dans la compétition. Après leur victoire face à Arsenal (3-2) lors de la précédente journée, les hommes de Stéphane Pichot confirment leur belle dynamique et se rapprochent de la qualification pour la phase à élimination directe, réservée aux 22 premiers. Ils devront désormais enchaîner face à Bodø/Glimt, au Bayern Munich puis à Stuttgart.
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