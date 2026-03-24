EdF Espoirs : première convocation pour Rayan Fofana

Rayan Fofana va découvrir les Bleuets. Le jeune attaquant de 20 ans, formé au Racing Club de Lens, a été choisi par Gérald Baticle pour remplacer Mathys Tel, d’après Le Parisien. Sorti sur blessure lors de la dernière rencontre de Tottenham contre Nottingham Forest (0-3), dimanche en Premier League, Tel avait tout de même fait le déplacement jusqu’à Clairefontaine, mais l’ancien Bavarois ne semble visiblement pas en état d’honorer sa convocation avec les Espoirs.

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Aligné à 22 reprises en Ligue 1 cette saison, Fofana a inscrit cinq réalisations et a délivré une passe décisive au sein de la formation de Pierre Sage. Jamais appelé par les Bleuets, il aura donc l’occasion de se montrer lors des deux rencontres des U21, contre le Luxembourg (le 26 mars) et face à l’Islande (le 30 mars) dans le cadre des éliminatoires pour le prochain Euro U21.