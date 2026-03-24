Menu Rechercher
Commenter
Éliminatoires Euro U21

EdF Espoirs : première convocation pour Rayan Fofana

Par Kevin Massampu
1 min.
Rayan Fofana - Lens vs. Monaco @Maxppp
26/03 Luxembourg U21 France U21
30/03 France U21 Islande U21

Rayan Fofana va découvrir les Bleuets. Le jeune attaquant de 20 ans, formé au Racing Club de Lens, a été choisi par Gérald Baticle pour remplacer Mathys Tel, d’après Le Parisien. Sorti sur blessure lors de la dernière rencontre de Tottenham contre Nottingham Forest (0-3), dimanche en Premier League, Tel avait tout de même fait le déplacement jusqu’à Clairefontaine, mais l’ancien Bavarois ne semble visiblement pas en état d’honorer sa convocation avec les Espoirs.

La suite après cette publicité

Aligné à 22 reprises en Ligue 1 cette saison, Fofana a inscrit cinq réalisations et a délivré une passe décisive au sein de la formation de Pierre Sage. Jamais appelé par les Bleuets, il aura donc l’occasion de se montrer lors des deux rencontres des U21, contre le Luxembourg (le 26 mars) et face à l’Islande (le 30 mars) dans le cadre des éliminatoires pour le prochain Euro U21.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Éliminatoires Euro U21
France U21
Rayan Fofana
Mathys Tel

En savoir plus sur

Éliminatoires Euro U21 Éliminatoires Euro U21
France U21 Flag France
Rayan Fofana Rayan Fofana
Mathys Tel Mathys Tel
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier