Le gros ras-le-bol des joueurs de l’OM

L’Olympique de Marseille est en crise. Outre des résultats plus que décevants après de gros investissements sur le mercato, le club phocéen doit aussi gérer un remaniement en interne. Roberto De Zerbi et Pablo Longoria sont déjà partis. Medhi Benatia ne sera bientôt plus là, sauf retournement de situation. Idem pour Habib Beye, qui n’est pas parvenu à remettre le navire à flot. Pire, il est le capitaine d’un OM naufragé. En ce qui concerne les joueurs, plusieurs sont potentiellement sur le départ, Mason Greenwood en tête. Malgré des statistiques correctes, le comportement de l’Anglais n’est pas du goût de sa direction, avec laquelle il n’est plus forcément en bons termes.

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On peut en dire autant de sa relation avec Habib Beye. Comme expliqué sur notre site dans la semaine, le technicien sénégalais a quitté la séance d’entraînement très énervé par le contenu proposé par ses hommes. Greenwood a une nouvelle fois été pointé du doigt par son coach. Bref, la tension ne semble pas redescendre à Marseille, même si on n’est pas encore au stade du Real Madrid, dont le vestiaire s’est transformé en ring de boxe. Mais ça reste chaud à l’OM, où les supporters ont décidé de mener plusieurs actions silencieuses pour faire part de leur mécontentement. Dans le même temps, la direction, elle aussi très remontée, a décidé de resserrer la vis avec les joueurs.

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Des joueurs usés qui en ont marre

En effet, l’OM, qui s’estime trahi, a puni ses joueurs après sa défaite face à Nantes en imposant une mise au vert à la Commanderie. Séparés de leurs familles ou de leurs proches, les Olympiens n’ont le droit à aucun cadeau. Comme expliqué hier sur notre site, cette mise au vert qui a été prolongée à plusieurs reprises cette semaine va prendre fin ce vendredi soir, si tout se passe bien. Habib Beye en dira certainement plus sur le sujet dans l’après-midi puisqu’il va se présenter face à la presse à deux jours d’un déplacement au HAC. L’entraîneur marseillais sera aussi certainement questionné sur la mise au vert. Des méthodes qui n’ont pas été du goût de tout le monde en Provence.

L’Équipe explique ce vendredi que les joueurs sont lassés après une longue saison et que cela se ressent sur la qualité de leurs entraînements. Le quotidien sportif ajoute que les Marseillais vivent assez mal cette nouvelle mise au vert, qui est perçue comme une punition. Ce qui l’est, clairement. Certains joueurs du groupe olympien se demandent également si l’OM a le droit, notamment d’un point de vue juridique, de leur imposer des nuits répétées au centre d’entraînement et loin de leurs proches. L’Équipe, qui a consulté une avocate, a précisé que pour le moment le club français n’enfreint pas de règles. Mais il pourrait y avoir un souci concernant le planning des joueurs. Ces derniers sont mis au courant au jour le jour. Pour le moment, l’UNFP n’a pas été saisie. Et ce ne sera a priori pas le cas. L’OM espère que cette méthode portera ses fruits. Réponse dimanche…