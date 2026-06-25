Équateur - Allemagne : les compositions officielles

Ce jeudi, la troisième journée de la Coupe du Monde 2026 se poursuit. On a le droit à un joli duel dans le groupe E entre l’Équateur et l’Allemagne. La Tri s’organise dans un 4-4-2 avec Hernán Galíndez qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Alan Franco, Joel Ordoñez, Willian Pacho et Piero Hincapié en défense. Moises Caicedo et Pedro Vite composent l’entrejeu avec John Yeboah et Nilson Angulo dans les couloirs. En attaque, Enner Valencia est soutenu par Gonzalo Plata.

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De leur côté, les Allemands s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Manuel Neuer dans les cages derrière Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger et David Raum. Le milieu de terrain est assuré par Félix Nmecha et Aleksandar Pavlovic. Devant, Kai Havertz est en pointe avec Leroy Sané, Jamal Musiala et Florian Wirtz derrière lui.

Les compositions

Équateur :

Allemagne :

Vendredi 26 juin