Le Stade Rennais, le PSG et Monaco dominent le classement des centres de formation

Comme chaque année depuis 5 ans, la Fédération Française de Football a dévoilé son classement des meilleurs centres de formation en France. En cette saison 2024/2025, ils étaient 33 sur la ligne de départ (18 en Ligue 1, 11 en Ligue 2 et 4 en National) et c’est le Stade Rennais qui l’a emporté avec une note de 4,6 sur 5. Mieux encore, le club breton conserve sa couronne mais l’écart se resserre légèrement avec ses plus proches concurrents. L’an passé les pensionnaires du Roazhon Park avaient hérité d’un 4,75, devançant largement l’OL et ses 4,2 points. Cette année, le PSG s’adjuge la 2e place de ce classement avec un 4,53, devant l’AS Monaco (4,08). L’OL rétrograde quant à lui à la 4e place, alors que l’OM est toujours à la traîne en matière de formation avec une 15e place en Ligue 1. 4 clubs de Ligue 2 (Ajaccio, Caen, Lorient et Metz) devancent même les Phocéens dans le classement global.

Pour définir son classement, la FFF s’appuie sur 5 critères principaux évalués sur les 5 dernières saisons. Entrent en jeu la professionnalisation (nombre de joueurs U16 à U23 sous contrat professionnel et évoluant dans les deux premières divisions des dix premiers pays au classement UEFA et le National), le temps de jeu en équipe première du club formateur, les sélections nationales (nombre de rencontres internationales disputées par les joueurs, sans distinction de nation), le parcours scolaire du joueur (diplômes obtenus), et la représentation européenne (joueurs évoluant dans des clubs ayant des points au classement UEFA). On comprend mieux ainsi les succès de Rennes, qui s’appuie largement sur ses joueurs formés dans son académie (dernièrement Tel, Doué, Truffert et dernièrement Cissé et Meïté), mais aussi du PSG (Zaïre-Emery, Mayulu, Mbaye) et de l’AS Monaco (Ben Seghir, Akliouche, Magassa, Michal).