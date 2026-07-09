Équipe de France : le coup de canon de Lucas Digne sur la barre de Bounou

Le Maroc s’en sort très bien à la pause. Dominés par les Bleus dans ce quart de finale de Coupe du Monde, les Lions de l’Atlas rentrent au vestiaire sans le moindre but encaissé. Ils doivent surtout leur salut à Yassine Bounou, auteur de trois arrêts dont un sur un penalty de Kylian Mbappé.

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Quelle frappe de Digne !! 😱💥 Le latéral des Bleus fait trembler la barre sur une tentative lointaine… La France est toute proche de l'ouverture du score !



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Avant la pause, Lucas Digne aurait lui aussi pu permettre aux Bleus de prendre l’avantage. Connu pour sa qualité de frappe, le latéral d’Aston Villa a déclenché un missile qui a finalement terminé sa course sur la barre du portier marocain. Les Français vont devoir être réalistes.