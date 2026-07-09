Menu Rechercher
Commenter 4
Coupe du Monde

Équipe de France : le coup de canon de Lucas Digne sur la barre de Bounou

Par Jordan Pardon
1 min.
Lucas Digne avec l'équipe de France @Maxppp

Le Maroc s’en sort très bien à la pause. Dominés par les Bleus dans ce quart de finale de Coupe du Monde, les Lions de l’Atlas rentrent au vestiaire sans le moindre but encaissé. Ils doivent surtout leur salut à Yassine Bounou, auteur de trois arrêts dont un sur un penalty de Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Avant la pause, Lucas Digne aurait lui aussi pu permettre aux Bleus de prendre l’avantage. Connu pour sa qualité de frappe, le latéral d’Aston Villa a déclenché un missile qui a finalement terminé sa course sur la barre du portier marocain. Les Français vont devoir être réalistes.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Lucas Digne

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Lucas Digne Lucas Digne
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier