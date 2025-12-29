Menu Rechercher
Ligue 1

Un ancien de Ligue 1 se moque du prix reçu par Paul Pogba

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Paul Pogba à Monaco @Maxppp

Présent aux Globe Soccer Awards, Paul Pogba a reçu le prix du « come-back » de l’année, après ses deux ans de suspension pour dopage. «Ce trophée n’est pas seulement le mien. Il appartient à tous ceux qui ont cru en moi lorsque tout semblait perdu. Merci de ne jamais avoir baissé les bras. Le meilleur reste à venir, et je suis prêt pour la suite», a réagi le joueur sur ses réseaux sociaux.

Jimmy Cabot
Matthieu Udol, 4 ligaments croisés, retour titulaire dans l’équipe 1ère de Ligue 1 à la trêve avec le RCL.

Bentaleb, arrêt cardiaque, plusieurs mois d’arrêt, retour sur le terrain buteur pour la victoire du LOSC.

Pogba suspendu pour dopage : Trophée.
The Touchline | 𝐓
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Paul Pogba wins the 'Comeback Award' at the 2025 Globe Soccer Awards! 🇫🇷✨
Mais cette récompense n’a pas été du goût de tous, notamment de l’ancien joueur de Lorient, Angers et de Lens, Jimmy Cabot. «Matthieu Udol, 4 ligaments croisés, retour titulaire dans l’équipe 1ère de Ligue 1 à la trêve avec le RCL. Bentaleb, arrêt cardiaque, plusieurs mois d’arrêt, retour sur le terrain buteur pour la victoire du LOSC. Pogba suspendu pour dopage : Trophée», a-t-il posté sur X.

