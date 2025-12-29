Un ancien de Ligue 1 se moque du prix reçu par Paul Pogba

Présent aux Globe Soccer Awards, Paul Pogba a reçu le prix du « come-back » de l’année, après ses deux ans de suspension pour dopage. «Ce trophée n’est pas seulement le mien. Il appartient à tous ceux qui ont cru en moi lorsque tout semblait perdu. Merci de ne jamais avoir baissé les bras. Le meilleur reste à venir, et je suis prêt pour la suite», a réagi le joueur sur ses réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

Mais cette récompense n’a pas été du goût de tous, notamment de l’ancien joueur de Lorient, Angers et de Lens, Jimmy Cabot. «Matthieu Udol, 4 ligaments croisés, retour titulaire dans l’équipe 1ère de Ligue 1 à la trêve avec le RCL. Bentaleb, arrêt cardiaque, plusieurs mois d’arrêt, retour sur le terrain buteur pour la victoire du LOSC. Pogba suspendu pour dopage : Trophée», a-t-il posté sur X.