Super League : le président du Torino détruit Andrea Agnelli et Beppe Marotta

Le président du Torino, Urbano Cairo, a profité de la réunion de crise du football italien, qui s’est tenue cet après-midi, pour faire passer un sacré message aux deux dirigeants de l’Inter Milan et de la Juventus, suite à l’annonce de la création de la Super League. « C'est une atteinte à la santé d'une association comme la Ligue. Si une personne comme Marotta, PDG de l'Inter, fait une chose pareille, il doit démissionner immédiatement de la FIGC (fédération italienne de football, ndlr), et il doit avoir honte. Vous êtes le PDG de l'Inter, le club qui a conçu le projet Super League avec 11 autres, vous ne pouvez pas rester pour représenter la Serie A à la FIGC parce que vous vous attaquez à la vie d'une association. Le projet ne passera pas, mais celui qui l'a conçu s'attaque au championnat de Serie A et pour cette trahison il doit démissionner et avoir honte », a-t-il déclaré à l’agence ANSA.

Marotta épinglé, Agnelli n’a pas été épargné non plus. « Il semble que le projet ait été déposé le 10 janvier. Alors je lui ai dit lors de la réunion : « comment pouvez-vous venir ici pour parler de solidarité alors que vous avez saboté la négociation avec les fonds, sachant déjà que vous faisiez la Super Ligue ? Comment pouvez-vous négocier l'opération de financement alors que vous travaillez déjà à la Super League ? ». Comment est-ce possible ? C’est un triste, un judas. » Agnelli appréciera.