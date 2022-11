Manchester United : Cristiano Ronaldo plombe déjà le mercato

On ne parle que de lui. Lui ? C'est Cristiano Ronaldo. Depuis cet été, le Portugais est la star d'un feuilleton riche en rebondissements. Au mois de juillet, The Times a révélé qu'il souhaitait quitter Manchester United pour évoluer au sein d'une écurie disputant la Ligue des Champions. Puis, il avait manqué la tournée estivale tout en ayant ensuite une attitude incorrecte lors d'un match amical face au Rayo Vallecano. Il était rentré aux vestiaires avant la fin de la rencontre. Il avait récidivé lors de la rencontre face à Tottenham cette saison.

Ce qui n'était pas du tout passé aux yeux d'Erik ten Hag ainsi que deux du club et des supporters. Mis à l'écart, CR7, qui a dû payer une amende, est revenu dans le groupe après une discussion avec le coach néerlandais. Si les tensions se sont visiblement apaisées, la saga Cristiano Ronaldo n'est pas forcément terminée. En effet, l'international lusitanien a toujours dans l'idée de changer d'air et il pourrait profiter d'une bonne Coupe du Monde pour attirer des clubs cet été, une fois qu'il sera libre. Un départ cet hiver n'est pas impossible mais compliqué.

Le remplacement de CR7 modifie les plans de MU

Mais au-delà du terrain où sa gestion a posé problème depuis le début de l'exercice 2022-23, le cas CR7 plombe également les plans des pensionnaires d'Old Trafford en matière de mercato. Le Manchester Evening News explique que Ten Hag et ses dirigeants, qui vont se réunir durant la trêve liée au Mondial, veulent se mettre d'accord sur une liste de joueurs à recruter. Et elle sera restreinte selon le MEN. En janvier, ils ne s'attendent pas à un mouvement majeur. Le club veut se concentrer sur l'été prochain mais n'investira pas autant que l'été dernier où ils avaient déboursé plus de 258 millions d'euros pour acheter 5 joueurs.

Mais quel est le rapport avec Cristiano Ronaldo me direz-vous ? Eh bien Manchester United va devoir absolument recruter un attaquant suite au départ très probable de la star portugaise l'été prochain mais également en raison de son manque d'efficacité face au but. Un second élément offensif pourrait aussi être acheté en raison des blessures récurrentes d'Anthony Martial. Une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions sera donc vitale pour convaincre le joueur choisi par le club de signer. Il faudra aussi réussir à ne pas débourser des sommes folles puisque MU ne compte pas investir massivement.

Les Mancuniens ne vont pas pouvoir se mêler à la course pour Bellingham

Une mission difficile surtout pour recruter un n°9 après avoir tant investi (au niveau salarial) sur CR7. De plus, les Red Devils, qui vont donc être obligés d'acheter un ou deux attaquants, vont devoir laisser de côté d'autres cibles. Le MEN indique que Man Utd va devoir jeter l'éponge pour s'offrir Jude Bellingham, pour lequel Dortmund demande au moins 150 millions d'euros. Un prix trop élevé puisque MU va devoir se concentrer sur un autre poste. Ce qui n'arrange pas les affaires de Ten Hag, qui voulait un milieu et qui a fait de Bellingham son choix prioritaire car il est talentueux, jeune et régulier.

Ce serait un investissement à long-terme. Mais MU ne peut pas se le permettre cet été. Les Anglais se mettraient dans le rouge financièrement. Rageant pour eux, puisque cet été ce sera a priori la seule fenêtre de tir pour signer le joueur de Dortmund car plusieurs cadors, dont Manchester City, Liverpool et le Real Madrid, veulent l'acheter. Difficile donc pour les Mancuniens d'avoir leur chance dans ce dossier. Ces derniers vont devoir surtout réfléchir à qui ils souhaitent recruter pour occuper le poste d'attaquant l'an prochain. Un nouveau casse-tête en perspective...