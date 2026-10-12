LOSC : Ancelotti espère avoir trouvé une solution contre les coups de pied arrêtés d’Arsenal

Avant de défier Arsenal à l’Emirates Stadium, Davide Ancelotti sait que les coups de pied arrêtés pourraient peser lourd dans la balance. L’entraîneur du LOSC assure que son équipe travaille sur cet aspect afin de trouver des solutions face aux Gunners. « C’est quelque chose sur lequel on travaille. Lille a gardé sa solidité défensive par rapport à la saison dernière. On doit s’améliorer sur les seconds ballons », a expliqué le technicien italien, conscient de l’importance de ne pas laisser de nouvelles opportunités à l’adversaire après une première intervention défensive.

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Offensivement, les Dogues cherchent également à développer des automatismes pour se montrer plus dangereux dans cet exercice. « On est en train de créer une identité sur les coups de pied offensifs. Pour l’instant, on a marqué un seul but comme ça, contre le Betis Séville », a rappelé Ancelotti, en référence à la réalisation d’Alexsandro sur corner lors de la première journée de cette phase de ligue, le 8 septembre dernier. L’entraîneur lillois sait que ces mécanismes ne se mettent pas en place du jour au lendemain et que leur efficacité dépend aussi de plusieurs facteurs. « Cela demande aussi de la réussite et du temps pour trouver le mécanisme », a-t-il conclu avant ce déplacement européen.