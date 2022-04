CdF : Stéphanie Frappart sera au sifflet de la finale

En attendant de trouver son diffuseur, la Coupe de France vient officiellement de désigner l'arbitre qui officiera au centre du terrain pour la finale opposant l'OGC Nice au FC Nantes, le 7 mai prochain. Comme annoncé par la FFF, via un communiqué, Stéphanie Frappart a été désignée par la Commission Fédérale des Arbitres, avec l’appui du Comité exécutif de la fédération, pour arbitrer cette rencontre.

La suite après cette publicité

Une décision historique puisqu'il s'agit de la première femme désignée pour arbitrer une finale dans cette compétition. L'intéressée s’est, de son côté, dit «heureuse et fière» de cette décision et a tenu à «remercier la FFF» pour la confiance accordée. Elle sera entourée de Mikael Berchebru, Benjamin Pages et Willy Delajod tandis que Jérémie Pignard et Hamid Guenaoui seront eux à la vidéo pour cette finale entre Aiglons et Canaris.