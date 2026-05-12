Barça : 750 000 supporters en fête pour célébrer le titre de Liga

C’est la grande fête en Catalogne. Selon la mairie de Barcelone et les informations rapportées par la presse espagnole, notamment Mundo Deportivo, la ville a vécu une célébration hors norme pour le sacre du FC Barcelone en Liga. Près de 750 000 personnes ont envahi les rues pour accompagner les joueurs lors d’un immense défilé organisé après la victoire décisive face au Real Madrid. Les supporters, venus en masse et de toutes générations, ont littéralement recouvert la ville de bleu et de rouge, créant une atmosphère de communion totale autour de ce 29e titre.

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Sur le parcours, l’engouement a surpris jusqu’aux joueurs eux-mêmes, portés par une ferveur continue tout au long du cortège. Sur le toit du bus, les célébrations ont été marquées par des scènes de grande proximité entre l’équipe et les supporters, entre chants, maillots lancés et échanges avec le public. Hansi Flick et Pedri ont notamment été parmi les plus acclamés, incarnant cette connexion forte entre le groupe et la ville.