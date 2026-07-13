Coupe du Monde 2026 : un ancien international anglais provoque Lionel Messi

Alors que l’Angleterre et l’Argentine s’apprêtent à se retrouver ce mercredi en demi-finale de la Coupe du Monde 2026, avec à la clé une place en finale face au vainqueur de France-Espagne, Joe Cole a lancé les hostilités. L’ancien international anglais n’a pas hésité à s’attaquer à Lionel Messi, pourtant auteur d’un Mondial exceptionnel. Le capitaine argentin est actuellement co-meilleur buteur de la compétition avec Kylian Mbappé (8 buts) et a également marqué l’histoire du tournoi en devenant le meilleur passeur de l’histoire de la Coupe du Monde après sa nouvelle passe décisive pour Alexis Mac Allister face à la Suisse.

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Interrogé sur ce choc très attendu, Joe Cole s’est montré particulièrement confiant concernant les chances des Three Lions et a même lancé une forte provocation envers Messi : « Messi face à l’Angleterre pour la première fois ? Nous allons l’endormir. Nous allons l’endormir, à 100 %. » L’ancien joueur de Chelsea ne s’est pas arrêté là et a aussi livré son pronostic : « je le dis maintenant, l’Angleterre atteindra la finale de la Coupe du monde. Nous avons beaucoup trop de vitesse par rapport aux points forts de l’Argentine. Nous allons les battre, je le sens au plus profond de moi. » Des déclarations fortes alors que Messi et l’Albiceleste tenteront de décrocher une seconde nouvelle finale consécutive.