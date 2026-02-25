Ligue des Champions : une Atalanta historique élimine le Borussia Dortmund dans un scénario complètement fou !

Le décor était planté dans une New Balance Arena incandescente. Battue (2-0) à l’aller en Allemagne, l’Atalanta était dos au mur face à un Borussia Dortmund solide et réaliste, vainqueur grâce à Serhou Guirassy et Maximilian Beier. Mais la Dea arrivait lancée, forte d’un succès convaincant contre Naples (2-1) en Serie A, tandis que le BVB, deuxième de Bundesliga à huit longueurs du Bayern, restait sur un nul arraché contre Leipzig (2-2) après avoir été mené 2-0. Raffaele Palladino alignait un 3-4-2-1 ambitieux avec Scamacca en pointe, soutenu par Zalewski et Samardžić, alors que Niko Kovač reconduisait son système hybride articulé autour de Guirassy et Beier. L’arbitre espagnol José María Sánchez Martínez donnait le coup d’envoi d’un duel qui s’annonçait brûlant.

La suite après cette publicité

Et le ton était donné d’entrée. Dès la 4e minute, Zalewski sollicitait Kobel, avant que Gianluca Scamacca ne fasse exploser le stade (5e, 1-0). Bernasconi débordait à gauche, Bensebaïni se manquait, et l’attaquant italien ajustait parfaitement le portier suisse pour relancer totalement la double confrontation. Dortmund tentait de réagir avec Guirassy qui frôlait le cadre de la tête (27e), puis Brandt butait sur un Carnesecchi impérial sur sa ligne (29e). Mais l’Atalanta poussait avec intensité. Zalewski manquait de peu la lucarne (37e) avant que Davide Zappacosta ne remette les compteurs à zéro juste avant la pause (45e, 2-0), profitant d’un ballon mal repoussé et d’une déviation malheureuse de Bensebaïni. À la mi-temps, Bergame avait effacé son retard et renversé la dynamique.

Un dernière minute complètement lunaire

La reprise était d’un niveau exceptionnel. Guirassy croyait égaliser sur l’ensemble des deux matches mais Carnesecchi repoussait sur sa ligne (49e). Dans la foulée, Pašalić voyait sa tentative captée (50e), puis De Roon obligeait Kobel à une parade décisive (51e). Dortmund répondait par un raid fulgurant de Beier, dont la frappe croisée s’écrasait sur le poteau (53e). Le match était ouvert, électrique, chaque transition pouvant faire basculer la soirée. Et c’est finalement l’Atalanta qui frappait un grand coup. Sur un centre millimétré de De Roon, Mario Pašalić surgissait au second poteau et plaçait une tête imparable (57e, 3-0), offrant un troisième but aux siens et un avantage global totalement renversé. La seconde période prenait un tournant plus tendu après l’heure de jeu. Alors que l’Atalanta pensait avoir fait le plus dur, le Borussia Dortmund haussait brutalement le ton. Après une énorme occasion allemande où Chukwuemeka, lancé à gauche après un une-deux avec Guirassy, voyait Carnesecchi repousser deux tentatives du Guinéen avant que Pašalić ne sauve les siens sur la troisième frappe (74e), le BVB finissait par trouver la faille. À la suite d’une combinaison rapide côté droit, Karim Adeyemi repiquait dans l’axe et enroulait une frappe splendide qui se logeait sous la barre (75e). Son troisième but dans cette Ligue des Champions relançait complètement la double confrontation et ramenait Dortmund à hauteur au score cumulé (77e, 3-1), faisant planer la menace d’une prolongation sur Bergame. L’Atalanta ne tremblait pourtant pas et repartait de l’avant pour éviter un scénario cruel. Lazar Samardžić, parfaitement servi par Zappacosta à l’entrée de la surface, crochetait Bensebaïni avant d’enrouler une tentative qui frôlait le poteau gauche (82e), preuve que la Dea refusait de subir.

La suite après cette publicité

Dans une fin de match étouffante, les Italiens géraient mieux les émotions que les Allemands, coupant les circuits vers Guirassy et Beier tout en exploitant chaque transition. Le Borussia poussait sans parvenir à recréer un véritable danger, et le stade retenait son souffle jusqu’aux dernières secondes. Et puis il y eut cette fin totalement irréelle, une dernière minute qui fit basculer toute la soirée européenne. Tout partait d’une relance catastrophique de Gregor Kobel (90e+4), directement dans les pieds de Mario Pašalić. Le Croate déboulait et centrait au second poteau vers Nikola Krstović, qui se jetait pour reprendre. Ramy Bensebaïni intervenait en retard et contrait en corner, mais l’attaquant monténégrin restait au sol, le crâne en sang après un geste dangereux du défenseur algérien. L’arbitre était appelé par la VAR (90e+5), puis se rendait lui-même devant l’écran (90e+6). La tension était maximale dans un stade suspendu à sa décision. Le verdict tombait : penalty pour l’Atalanta et deuxième carton jaune pour Bensebaïni (90e+7), synonyme d’expulsion. Dortmund s’écroulait mentalement en quelques secondes. Lazar Samardžić s’emparait du ballon, avançait avec un calme glacial et frappait en force sous la lucarne (90e+8, 4-1), ne laissant aucune chance à Kobel. Explosion totale à Bergame. Ce penalty transformé à la toute dernière seconde envoyait l’Atalanta en 8es de finale dans un scénario absolument fou. Une fin de match dramatique, cruelle pour Dortmund, héroïque pour la Dea. Au terme d’un affrontement renversant et d’une double confrontation spectaculaire, l’Atalanta validait une remontée spectaculaire ainsi que sa qualification pour les 8es de finale, effaçant son retard de deux buts pour s’imposer avec autorité à domicile. Une soirée européenne majuscule pour le club lombard, et un sérieux avertissement envoyé aux prétendants avant la grande soirée de Ligue des Champions ce mercredi soir.