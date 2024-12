CdM 2030 : la réaction de Cristiano Ronaldo après la victoire de la candidature Maroc-Espagne-Portugal

Ce mercredi, la FIFA a mis fin au suspens concernant l’organisation de la Coupe du Monde 2030 et 2034. Si l’édition 2034 se jouera en Arabie Saoudite, celle de 2030 se disputera au Maroc, en Espagne et au Portugal. Une fête pour les trois pays à l’histoire commune et qui vont donc vibrer football pendant plusieurs semaines. Juste après l’annonce de la victoire du trio, Cristiano Ronaldo a réagi sur ses réseaux sociaux.

La légende portugaise, qui devrait avoir raccroché les crampons d’ici là, s’est félicitée de voir cette compétition débarquer dans son pays. «Un rêve devenu réalité 🇵🇹 Le Portugal accueillera la Coupe du monde 2030 et nous remplira de fierté. Ensemble!» a lancé le quintuple Ballon d’Or.