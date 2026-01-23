Liverpool et Mohamed Salah bientôt sauvés par l’Arabie saoudite ?

« Je suis très, très déçu. J’ai tellement fait pour ce club au fil des années, et surtout la saison dernière. Maintenant, je suis assis sur le banc et je ne sais pas pourquoi. On dirait que le club m’a jeté sous le bus. C’est ce que je ressens. Il est très clair pour moi que quelqu’un voulait que je porte toute la responsabilité ». Le 6 décembre dernier, Mohamed Salah débarquait en zone mixte, après un match, contre Leeds, qu’il n’avait pas joué puisque resté sur le banc, et incendiait Liverpool. Déçu d’être remplaçant et considérant qu’on lui faisait porter le chapeau des mauvais résultats, il n’avait pas hésité à ajouter de l’huile sur le feu, menaçant même d’un départ lors du mercato hivernal.

La suite après cette publicité

Les choses se sont peu à peu apaisées et le départ à la Coupe d’Afrique des Nations lui a permis de prendre un bol d’air frais. Preuve que le climat est de nouveau accueillant pour Salah à Liverpool, il a été titularisé par son entraîneur Arne Slot dès son retour. Revenu le mardi à l’entraînement, l’Égyptien de 33 ans a démarré le match face à l’OM. Et l’on a pu constater qu’il n’était pas redevenu totalement fringant. La star de Liverpool, c’est Szoboszlai, plus Salah, notait d’ailleurs la presse anglaise le lendemain de la rencontre. Prolongé in extremis la saison passée, Salah est encore loin de son meilleur niveau, qu’il affichait lors de l’exercice précédent, avec 29 buts inscrits en Premier League.

L’Arabie saoudite pour sauver la face

Moins impliqué dans le jeu, moins connecté à ses nouveaux partenaires comme Wirtz et Frimpong, l’attaquant a semé le doute dans l’esprit de ses dirigeants. Et si la prolongation offerte était finalement une mauvaise idée ? Heureusement, la Saudi Pro League pourrait tirer tout le monde d’affaire. En effet, le Daily Telegraph assure que les clubs saoudiens vont à nouveau passer à l’attaque pour l’Égyptien, après avoir échoué à le recruter au cours des dernières années. Déjà parce qu’ils sont toujours intéressés par Salah (et aussi par Vinicius), ensuite parce qu’ils vont perdre plusieurs stars à l’issue de la saison, avec les fins de contrat de Mané, Fabinho et Benzema notamment.

La suite après cette publicité

Il faudra renouveler les effectifs et accueillir de nouvelles stars. Mohamed Salah est érigé en priorité, malgré ses 33 ans, et cette porte de sortie pourrait satisfaire toutes les parties. Liverpool récolterait quelques deniers et ne serait pas considéré comme le club ingrat qui pousse le joueur dehors, tandis que Salah s’y retrouverait financièrement parlant, en ayant gardé son destin en main. Si une offensive pourrait intervenir dès ce mercato hivernal, histoire de tâter le terrain, c’est l’été prochain que tout pourrait se jouer.