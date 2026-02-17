Victor Osimhen règle ses comptes avec Naples

Victor Osimhen ne mâche pas ses mots sur son départ de Naples et son transfert à Galatasaray. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, l’attaquant nigérian explique que son aventure napolitaine s’est brisée après une vidéo postée sur le compte officiel du club sur TikTok, dans laquelle son penalty manqué était tourné en dérision. « N’importe qui peut rater un penalty, mais Naples ne l’a fait qu’à moi, avec des insinuations déplacées », affirme-t-il. Osimhen raconte avoir reçu des insultes, notamment racistes, et dénonce un climat dans lequel il se sentait manipulé : « Conte voulait me garder, mais je ne suis pas une marionnette. Je ne pouvais pas continuer à travailler dans un endroit où je n’étais pas heureux. »

La suite après cette publicité

L’attaquant revient également sur l’intérêt de la Juventus et d’autres clubs italiens : « Giuntoli m’a appelé pour me faire venir à la Juve. Quand un club comme celui-là vous appelle, il faut écouter. Mais De Laurentiis ne voulait pas me laisser partir, et j’ai pris ma décision. » Osimhen insiste sur son attachement à Naples malgré tout : « je plains les supporters, mais je les comprends et les admire. Pour eux, Naples passe avant tout. » Aujourd’hui à Galatasaray, il se dit heureux dans sa nouvelle ville et déterminé à briller en Ligue des Champions.