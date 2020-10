Liga : Grenade s'offre Getafe et revient à hauteur du Real Madrid

Candidats assumés aux places européennes, Getafe (7e) et Grenade (9e) se retrouvaient ce soir pour le compte de la 7e journée de Liga. Une rencontre très équilibrée qui a finalement basculé peu avant la pause. Grenade a obtenu un penalty qui a été transformé par Angel Montoro (45e +2) et a ainsi pu prendre l'avantage.

Au retour des vestiaires, Getafe a insisté pendant plus de 45 minutes sans trouver la faille et s'incline 1-0 contre la formation andalouse. Grenade est désormais deuxième de Liga et revient à hauteur du Real Madrid. Getafe descend à la neuvième place.

