David Alaba a enfin trouvé son nouveau club !

Après le Bayern Munich et le Real Madrid, David Alaba devrait donc porter le maillot de l’Udinese. Selon les informations de Fabrizio Romano, le défenseur autrichien et le club du Frioul sont parvenus à un accord verbal. Les documents nécessaires à l’opération doivent encore être finalisés avant une éventuelle officialisation. Sans club depuis l’expiration de son contrat avec le Real Madrid en juin, Alaba peut s’engager librement avec une nouvelle formation. Une situation dont l’Udinese a décidé de profiter pour tenter un coup aussi prestigieux qu’inattendu sur le marché.

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Le choix d’Udine était d’autant plus difficile à anticiper qu’Alaba disposait de plusieurs possibilités. Son père et conseiller, George Alaba, avait récemment confirmé avoir reçu de nombreuses demandes, aussi bien en Europe qu’aux États-Unis. L’Inter Miami a notamment été cité parmi les prétendants, tout comme l’Union Berlin, tandis qu’un retour à l’Austria Vienne, où il a été formé, a également été envisagé. Cette dernière possibilité semblait cependant prématurée. Son entourage avait assuré qu’Alaba voulait continuer sa carrière et estimait encore avoir des choses à accomplir dans le football européen.

L’Udinese s’offre un CV hors norme

Pour l’Udinese, attirer un joueur de cette dimension constituerait une opération particulièrement rare. Alaba arriverait dans le Frioul avec quatre Ligues des champions à son palmarès, deux remportées avec le Bayern Munich et deux avec le Real Madrid. Il compte également plus d’une centaine de sélections avec l’Autriche, dont il est devenu l’un des joueurs les plus emblématiques. Sa polyvalence lui a permis d’évoluer aussi bien comme défenseur central que latéral gauche ou milieu de terrain au cours de sa carrière. Une expérience du très haut niveau qui contraste forcément avec les habitudes de recrutement d’un club davantage habitué à miser sur des profils à développer avant de les valoriser.

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L’inconnue concerne désormais surtout son état physique et sa capacité à retrouver de la continuité. Ses dernières années à Madrid ont été fortement perturbées par les blessures, qui ont progressivement réduit son temps de jeu. Arrivé en Espagne en 2021, l’Autrichien y a tout de même disputé 131 rencontres et remporté onze trophées avant de partir libre cinq ans plus tard. Sa dernière apparition en club remonte au mois de mai, avant qu’il ne retrouve ensuite la sélection autrichienne lors de la Coupe du monde. L’Udinese s’apprête donc à récupérer gratuitement un joueur au palmarès considérable, mais également un défenseur de 34 ans qui sort de plusieurs saisons compliquées physiquement.