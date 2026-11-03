Ligue des Champions, PSG : Luis Enrique est embarrassé pour Villarreal

Le PSG a encore vécu une grande soirée en Ligue des Champions. Le double champion d’Europe se déplaçait sur la pelouse de Villarreal et a balayé son adversaire (6-0). Ce déplacement ne s’annonçait pourtant pas évident mais en un quart d’heure seulement, les Parisiens avaient déjà réduit à néant toutes velléités adverses grâce aux buts de Neves, Doué, Mayulu et Ruiz. Dépassée dans tous les domaines, l’équipe espagnole a traîné son malheur pendant 90 minutes sur le terrain. Les hommes de Luis Enrique ont marqué deux nouveaux buts en seconde période pour s’offrir l’un de leurs plus grands succès. Le technicien parisien éprouvait une certaine gêne pour Villarreal après la rencontre face à l’étendue du score.

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«Je retiens le début de match. Après le 0-3, il n’y a pas d’équipe qui supporte ça parce que tu peux changer le match mais c’est dur pour les adversaires de surmonter ce résultat, a-t-il assuré. Je n’aime pas ce type de résultat mais on cherche à respecter l’adversaire en jouant de la même manière tout le temps. On est très fiable. On peut se souvenir de la finale de la Ligue des champions (en 2025). Contre l’Inter, on n’avait jamais fermé le jeu ou défendre le résultat. Ce n’est pas notre condition en tant qu’équipe. C’est notre manière de respecter l’adversaire, jouer avec la même intensité tout le temps. Mais aujourd’hui avec les circonstances autour de Villarreal, c’est très difficile pour eux de gérer ce résultat. Je ne suis pas content de voir un adversaire en difficulté.*»