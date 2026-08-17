Liverpool : le premier match de Jérémy Jacquet a scotché les Anglais

Après un transfert de rêve à Liverpool l’hiver dernier en échange de 70 M€, Jérémy Jacquet n’a pas eu le temps de savourer la nouvelle dimension prise par sa carrière. Prêté au Stade Rennais, son club formateur, jusqu’à la fin de la saison dernière, le défenseur âgé alors de 20 ans s’est blessé à l’épaule quelques semaines plus tard. Une vilaine blessure qui a mis un terme à sa saison dès le mois de mars. Un coup dur qui a empêché le joueur de faire ses adieux au SRFC sur le terrain. Depuis, Jacquet s’est envolé pour l’Angleterre pour découvrir son nouvel environnement.

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45 minutes de choix

Le 1er juillet dernier, les Reds confirmaient l’arrivée du Français, qui a depuis soufflé sa 21e bougie, mais ce dernier devait encore gérer les suites de sa luxation à l’épaule et un pépin physique au genou. Préservé par le nouveau coach de Liverpool, Andoni Iraola, Jacquet suscitait de l’inquiétude chez les observateurs à l’heure où le coup d’envoi de la Premier League se rapprochait de jour en jour. Finalement, l’ancien Rennais a pu faire ses grands débuts (non officiels) lors du dernier match amical de la présaison contre Côme. Titularisé aux côtés de Virgil van Dijk, le Frenchie n’a joué que la première période avant d’être remplacé par l’autre recrue défensive des Reds, Ronald Araujo. Une répartition du temps de jeu prévue par Iraola. Et visiblement, les 45 premières minutes de Jacquet sous la tunique du club de la Mersey ont séduit.

En termes de statistiques, Jacquet affiche 7 duels gagnés sur 10, 3 tacles réussis sur 5, 96,4% de précision dans ses passes et surtout un but marqué. Depuis, les observateurs anglais sont tous dithyrambiques. Site internet référence pour les amoureux de Liverpool, This Is Anfield a encensé la prestation du joueur. «Jacquet fait des débuts parfaits. Le nouveau numéro 5 de Liverpool a été acclamé pour la première fois par le Kop un peu plus d’une demi-heure après ses débuts officieux, après une série de tacles décisifs dans la surface. Et Jacquet a couronné cette première apparition parfaite par un but qui a porté le score à 2-0 à la mi-temps, en poussant le ballon au fond des filets à la suite d’un coup de pied arrêté qui s’est terminé par un centre de Gakpo dans la surface.» Idem pour le journal Liverpool Echo. «Jacquet s’est illustré lors d’une impressionnante première mi-temps pour ses débuts depuis son arrivée cet été en provenance de Rennes pour 60 millions de livres sterling».

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Jacquet déjà devant Araujo ?

Même constat pour The Athletic. «Jacquet s’est montré à la hauteur dès son premier match et a démontré aux spectateurs pourquoi Liverpool tenait tant à s’attacher ses services. Le joueur de 21 ans a impressionné dès la première minute par son sang-froid balle au pied, sa capacité à se faufiler dans les espaces restreints et sa vitesse de récupération fulgurante. Après avoir manqué la majeure partie de l’été en raison d’une légère blessure au genou contractée alors qu’il se remettait d’une blessure à l’épaule, il n’aurait pas été surprenant qu’il soit un peu rouillé. Au contraire, il a dirigé la défense aux côtés de Virgil van Dijk sans jamais paraître déstabilisé. Le Kop a commencé à scander son nom dès la 16e minute et, à la mi-temps, lorsqu’il a été remplacé, il faisait davantage parler de lui que n’importe quel autre joueur.» Sur les réseaux sociaux, certains supporters des Reds utilisaient le terme « colossal » pour qualifier la grande première de Jacquet, quand d’autres le considèrent déjà comme « meilleur que Konaté ». Il faudra attendre encore un peu avant de savoir si l’ex-Rennais remplacera son compatriote dans le cœur des fans de Liverpool, mais à une semaine du choc de Premier League contre Newcastle, le Français a très clairement marqué des points pour espérer enchaîner une deuxième titularisation, au nez et à la barbe de son concurrent d’expérience, Ronald Araujo.

«Le nom de Jeremy Jacquet a été annoncé en dernier lors de la présentation des équipes, tandis qu’Anfield lui réservait un accueil particulier. Le jeune défenseur a répondu par une prestation exceptionnelle. Le Français a sans aucun doute fait valoir ses arguments pour être titularisé contre Newcastle la semaine prochaine. (…) Jacquet semble serein, mais il y a aussi de la force en lui. Tout n’a pas été parfait. Il a raté un tacle juste avant la demi-heure de jeu et a dû compter sur Jérémie Frimpong pour le sauver grâce à un tacle de couverture. Peu après, il a raté un dégagement maladroit, qu’il a compensé par une interception cruciale dans la surface. Mais son but, marqué en reprenant un centre de Cody Gakpo, a couronné une belle première mi-temps avant qu’il ne soit remplacé à la pause. Ronald Araujo a été recruté en prêt, mais Jacquet est considéré comme la solution à long terme en défense pour Liverpool, et ce début de match est très encourageant. Les statistiques montrent qu’Ibrahima Konaté était rapide, mais il lui fallait parfois un certain temps pour se mettre en jambe. À 35 ans, le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, a désormais besoin de joueurs rapides autour de lui en défense. Avec Jacquet, il semble avoir trouvé son nouveau partenaire idéal», a déclaré le consultant de Skysports, Adam Bate. Enfin, même le portier des Reds, Alisson Becker n’a pas pu s’empêcher de faire l’éloge de son nouveau partenaire. «Jérémy a réalisé une excellente première mi-temps : excellent avec le ballon, excellent en défense, et il a su contrôler l’espace derrière et devant lui également. Une superbe performance.» Avant de découvrir la Premier League, Jacquet ne pouvait pas rêver de meilleurs débuts.