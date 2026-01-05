CAN 2025 : le Nigéria s’impose tranquillement face au Mozambique et rejoint les quarts de finale

Après son sans-faute dans le groupe C, le Nigéria affrontait le Mozambique à Fès, dans ce sixième huitième de finale de la CAN 2025. Une rencontre déséquilibrée sur le papier entre le vice-champion d’Afrique et une sélection mozambicaine qui avait obtenu son ticket pour la phase à élimination directe, en finissant parmi les meilleures troisièmes. Comme souvent, Ademola Lookman et Victor Osimhen étaient en charge de l’attaque nigériane. En face, l’ex-Lillois Reinildo et l’ancien Bordelais Mexer avaient pour mission de contenir les assauts adverses. En vain.

Série en cours Plus de statistiques Nigeria V V V D D Mozambique D V D D N

Il n’a pas fallu longtemps pour que les Super Eagles jettent un premier frisson sur le but adverse. À la réception d’un centre dévié d’Onyeka, Osimhen poussait le ballon au fond des filets d’Ernan, mais voyait sa réalisation être refusée pour un hors-jeu (2e). Quelques instants plus tard, un deuxième avertissement arrivait avec la frappe d’Iwobi (6e). La troisième tentative fut finalement la bonne pour le Nigéria avec la remise d’Akor Adams pour Lookman qui ajusta Ernan pour l’ouverture du score (20e, 1-0). Cinq minutes plus tard, le joueur de l’Atalanta se muait en passeur pour Osimhen (25e, 2-0). Acculés, les Mambas passaient tout proche de concéder le but du K.O juste avant la mi-temps sur l’occasion d’Adams (45e).

Le Nigéria envoie un message à l’Algérie et à la RDC !

Au retour des vestiaires, les choses ne se sont pas arrangées pour la troupe de Chiquinho Conde. Après un nouveau déboulé de Lookman, Osimhen inscrivait un doublé pour mettre fin aux minimes espoirs des Mozambicains (47e, 3-0). Très en jambes dans cette rencontre, le joueur de Galatasaray a eu plusieurs balles de triplé, non converties. De quoi le faire enrager à plusieurs reprises avant de céder sa place, à la 68e minute pour Moses Simon. Moins médiatisé, mais tout aussi important dans cette attaque nigériane, Akor Adams inscrivit un nouveau but pour les Super Eagles, sur une nouvelle offrande de Lookman (75e, 4-0).

L’attaquant de l’Atalanta Bergame est par ailleurs devenu le 1er joueur à délivrer quatre passes décisives lors d’une même édition de la CAN depuis Didier Drogba en 2008. En fin de match, Eric Chelle s’est permis de faire tourner pour faire reposer ses cadres, après cette superbe performance. Ultra-dominateurs face à un Mozambique impuissant, le Nigéria s’est donc qualifié pour les quarts de finale de la compétition et affrontera le vainqueur du choc entre l’Algérie et la République démocratique du Congo (demain, 17h), le 10 janvier prochain à Marrakech.