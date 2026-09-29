Le nouveau favori pour le Ballon d’Or est connu !

Depuis plusieurs semaines maintenant, le débat sur le Ballon d’Or 2026 revient inlassablement. Alors que la saison qui vient de s’achever a donné lieu à une course très ouverte avec plusieurs candidats qui peuvent y prétendre, la distinction individuelle est plus que jamais disputée. Dès lors, plusieurs formes de communication ont été observées. Quand Kylian Mbappé s’est voulu très direct au point de s’attirer plusieurs foudres et d’être pointé du doigt pour être à l’origine de tensions avec Ousmane Dembélé, ce dernier a été plus altruiste dans ses déclarations, ouvrant même la porte à un sacre de son coéquipier au PSG, Khvicha Kvaratskhelia.

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De son côté, Harry Kane n’hésite pas à expliquer qu’il aimerait remporter le Ballon d’Or, sans pour autant en faire une fixette comme le débat l’est en France. Enfin, dernier candidat crédible, Lamine Yamal est confiant. Auteur d’une grande saison avec le FC Barcelone, le prodige de 19 ans a remporté la Coupe du Monde, même s’il n’a pas brillé sur le plan individuel. Au-delà du soutien de nombreux acteurs du jeu qui soutiennent ouvertement sa candidature, Lamine Yamal sait également qu’il marque suffisamment les esprits dans les grands rendez-vous pour faire la différence. Tant d’arguments qui lui offrent la perspective de remporter le Ballon d’Or le 26 octobre prochain.

Lamine Yamal a fait une remontada sur Harry Kane !

Ce mardi, les votes pour élire le prochain Ballon d’Or sont définitivement clos. Le grand vainqueur est d’ores et déjà scellé par les urnes. Ainsi, la presse espagnole l’affirme : Lamine Yamal est repassé favori pour remporter son premier Ballon d’Or. Alors que la première place semblait acquise à Harry Kane, encore crédité de 56 % de chances de l’emporter dimanche soir face aux 28 % de Lamine Yamal, un énorme retournement de situation aurait eu lieu ces dernières heures.

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Le jeune prodige du FC Barcelone est en effet passé en tête des pronostics chez les bookmakers avec 45 % de chances de sacre, reléguant l’attaquant anglais du Bayern Munich à la seconde place avec 42 % d’après le média ibérique. Il s’agirait sûrement de la conséquence de la victoire de l’Espagne face à l’Angleterre ce samedi (3-2). Un match durant lequel le Catalan s’est illustré en marquant l’ouverture du score quand Harry Kane a loupé un penalty qui aurait permis à l’Angleterre de virer en tête. Même si les bookmakers donnent désormais Lamine Yamal comme favori, rien n’est encore fait et il faudra attendre la réponse définitive dans un peu moins d’un mois.