Procès Platini-Blatter : les conclusions du tribunal pénal suisse révélées

Trois mois après leur acquittement, prononcé par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone, Michel Platini et Sepp Blatter ont pris connaissance du jugement motivé du tribunal suisse, daté du 28 septembre, dans l'affaire dite des 2 millions de francs suisses (1,8 M€ à l'époque). Un versement effectué à Platini par l'ex-président de la FIFA, début 2011, pour un travail de conseiller du Français, effectué entre 1998 et 2002.

Dans son arrêt de 99 pages, le tribunal pénal suisse précise, dans ses conclusions, que l'activité de conseiller de Michel Platini était définie «aussi bien par un contrat écrit du 25 août 1999 que - contrairement à l'objet de l'accusation - par un accord oral» avant d'ajouter que «les 2 millions de francs suisses versés à Platini (début 2011) que les cotisations de sécurité sociale d'un montant de 229 126 francs suisses (239 470 €) versées en sa faveur étaient dus par la FIFA» et que «les prévenus n'ont notamment pas agi dans un dessein d'enrichissement illégitime [...] et que la facture signée par les prévenus n'est pas fausse». Pour rappel, le parquet suisse, qui a déposé une annonce d'appel en juillet dernier pour contester cet acquittement, dispose de vingt jours, après réception de la notification du jugement, pour confirmer ou non sa volonté de faire appel.