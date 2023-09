Séisme au Maroc : la fédération portugaise décrète à son tour une minute de silence ce week-end

Après l’Espagne, le voisin portugais fait également acte de fraternité. Au lendemain du puissant tremblement de terre qui a causé la mort de 822 personnes au Maroc, selon un bilan provisoire, la Fédération portugaise de football a indiqué qu’une minute de silence serait respectée en marge de chaque rencontre disputée ce week-end.

«Tous les matchs des compétitions de la Fédération portugaise de football ce week-end rendront hommage aux victimes du tremblement de terre ayant eu lieu au Maroc vendredi. Pays hospitalier, plein d’énergie et de joie, le Maroc a été partenaire du Portugal et de l’Espagne dans la construction d’une belle candidature à la Coupe du Monde-2030 qui avait l’intention dès le début de joindre l’Afrique et l’Europe», indique le communiqué de la fédération portugaise.