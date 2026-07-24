PSG : Kang-in Lee a signé son contrat avec l’Atlético de Madrid

L’officialisation est désormais imminente. Comme annoncé depuis plusieurs jours, Kang-in Lee s’apprête à quitter la capitale espagnole pour rejoindre l’Atlético de Madrid. L’offensif du PSG, qui aura eu un temps de jeu irrégulier sous les ordres de Luis Enrique, va donc s’offrir un nouveau challenge.

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Selon Marca, Kang-in Lee vient même de signer son contrat de 5 ans à l’Atlético de Madrid. Les doubles champions d’Europe en titre vont toucher 40 M€ (35 M€ + 5 M€ de bonus).