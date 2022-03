PSG : Mauricio Pochettino donne des nouvelles de Kylian Mbappé

Touché à l'entraînement hier, Kylian Mbappé inquiète. Le Bondynois sera-t-il de la partie demain soir au Bernabéu ? Si oui, en tant que titulaire ? Il a en tout cas voyagé à Madrid, ce qui est déjà un signe plutôt encourageant. En conférence de presse ce mardi après-midi avant le choc de mercredi soir, Mauricio Pochettino a donné des nouvelles de son attaquant vedette.

La suite après cette publicité

« On a parlé, il est bien. Au moment du coup il a crié de douleur et il a eu mal. Il pouvait marcher tranquillement deux heures après. J'espère qu'il pourra s'entraîner bien après la conférence de presse », a expliqué le tacticien argentin. On en saura plus très bientôt donc...

Pour ce match retour Real - PSG, créez votre compte Unibet dès aujourd'hui et profitez du bonus 200€ offerts avec le code FMUNI. Misez 200€ sur une victoire du PSG pour tenter de remporter 544 € (cote à 2,72). (cotes soumises à variation)