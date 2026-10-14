Angleterre : une crise financière sans précédent menace le football anglais !

Le football anglais traverse une crise financière particulièrement inquiétante. Selon une enquête du Daily Mail, qui relaie un rapport de 245 pages publié par l’Independent Football Regulator (IFR), 94 % des clubs anglais enregistrent des pertes financières, tandis que plus de 60 % des formations de l’EFL et de National League seraient techniquement insolvables. Une situation alarmante malgré les revenus records générés par le football anglais, qui ont dépassé les 10 milliards d’euros lors de la saison 2025-2026. Sur cette somme, 8 milliards proviennent de la Premier League, contre un milliard pour la Championship, 460 millions pour les League One et League Two réunies, et seulement 70 millions pour la National League. Le fossé financier entre l’élite et les divisions inférieures ne cesse de se creuser : alors qu’un club de Premier League gagnait en moyenne 2,7 fois plus qu’une formation de deuxième division en 1992, ce rapport atteint désormais 8,7. Une différence qui pousse de nombreuses équipes à dépenser au-delà de leurs moyens pour espérer accéder à l’élite. Plus inquiétant encore, plus d’un quart des clubs concernés ne pourraient pas survivre plus d’un mois sans le soutien financier de leurs propriétaires.

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Cette situation s’explique notamment par l’explosion des salaires et l’endettement croissant des clubs. Entre les saisons 2021-2022 et 2025-2026, les dépenses salariales ont augmenté de 33 % en Premier League, de 32 % en Championship, mais surtout de 71 % en League One et de 63 % en League Two. Les commissions versées aux agents ont également bondi, passant de 375 à 691 millions d’euros, tandis que la dette globale du football anglais est passée de 3,3 milliards d’euros en 2020-2021 à 4,85 milliards en 2024-2025, avec une projection à 6 milliards pour 2026-2027. Face à ces chiffres, l’IFR réclame des réformes urgentes, notamment une meilleure redistribution des revenus entre les divisions et un encadrement plus strict des dépenses. « Alors que certains de nos clubs figurent parmi les plus riches et les plus compétitifs du monde, d’autres sont au bord du désastre financier », a alerté David Kogan, président du régulateur. Des discussions sont actuellement en cours entre la Premier League et l’EFL autour d’un accord prévoyant 2,1 milliards d’euros supplémentaires sur dix ans pour les divisions inférieures. L’IFR a déjà prévenu qu’il pourrait intervenir si aucun compromis n’était trouvé entre les différentes instances du football anglais.