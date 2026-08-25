Menu Rechercher
Commenter
Liga

Le groupe du Real Madrid contre la Real Sociedad

Par Aurélien Macedo
1 min.
José Mourinho @Maxppp
Real Madrid Real Sociedad

Ce mercredi, le Real Madrid va poursuivre son début de saison contre la Real Sociedad. Après la victoire 2-1 inaugurale contre l’Espanyol de Barcelone, les Merengues entendront poursuivre leur bonne entame de saison. La Casa Blanca s’avance sur ce match avec plusieurs absents comme Raul Asencio, Eder Militao, Ferlnad Mendy, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Rodrygo et Endrick.

La suite après cette publicité

Un groupe similaire de celui vu ce samedi pour José Mourinho qui disposera d’Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Marc Cucurella, Yan Diomande et Carlos Espi, les six recrues de l’été. On retrouve aussi les jeunes Mario Rivas, Alexis Ciria et Jorge Cestero.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier