Le groupe du Real Madrid contre la Real Sociedad

Ce mercredi, le Real Madrid va poursuivre son début de saison contre la Real Sociedad. Après la victoire 2-1 inaugurale contre l’Espanyol de Barcelone, les Merengues entendront poursuivre leur bonne entame de saison. La Casa Blanca s’avance sur ce match avec plusieurs absents comme Raul Asencio, Eder Militao, Ferlnad Mendy, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Rodrygo et Endrick.

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📋✅ Voici les joueurs convoqués pour le match !

🆚 @RealSociedadFR pic.twitter.com/VEQvDmyOul — Real Madrid C.F. 🇫🇷 (@realmadridfra) August 25, 2026

Un groupe similaire de celui vu ce samedi pour José Mourinho qui disposera d’Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Marc Cucurella, Yan Diomande et Carlos Espi, les six recrues de l’été. On retrouve aussi les jeunes Mario Rivas, Alexis Ciria et Jorge Cestero.