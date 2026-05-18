Toulouse pense à Paul Nardi

La saison de Toulouse s’est achevée dans le chaos nantais, mais cela n’aura pas d’impact sur la bonne saison du Téfécé, 10e de L1, qui était aussi la dernière de son entraîneur Carles Martinez Novell. Chez les Pitchouns, le mercato estival peut débuter, et cela commence par le recrutement d’un gardien remplaçant.

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Selon nos informations, la direction toulousaine veut miser sur Paul Nardi, le portier français de 32 ans. Il est libre puisque son contrat avec les Queens Park Rangers s’achève en juin. L’ESTAC est également intéressé par le portier. Formé par Nancy, passé par Monaco, le Cercle Bruges ou encore Lorient, Nardi affiche un joli CV et pourrait ainsi faire office de solide numéro 2.