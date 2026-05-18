Menu Rechercher
Commenter 1
Exclu FM Ligue 1

Toulouse pense à Paul Nardi

Par Santi Aouna - Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Le gardien de but du FC Lorient Paul Nardi @Maxppp

La saison de Toulouse s’est achevée dans le chaos nantais, mais cela n’aura pas d’impact sur la bonne saison du Téfécé, 10e de L1, qui était aussi la dernière de son entraîneur Carles Martinez Novell. Chez les Pitchouns, le mercato estival peut débuter, et cela commence par le recrutement d’un gardien remplaçant.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, la direction toulousaine veut miser sur Paul Nardi, le portier français de 32 ans. Il est libre puisque son contrat avec les Queens Park Rangers s’achève en juin. L’ESTAC est également intéressé par le portier. Formé par Nancy, passé par Monaco, le Cercle Bruges ou encore Lorient, Nardi affiche un joli CV et pourrait ainsi faire office de solide numéro 2.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Toulouse
QPR

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Toulouse Logo Toulouse
QPR Logo Queens Park Rangers
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier