Real Oviedo : ça s’annonce déjà compliqué pour Raul

Il y a un an, Raul Gonzalez Blanco quittait le bercail. Légende du Real Madrid avec qui il a remporté 3 Ligues des Champions et 6 championnats d’Espagne, l’homme de 49 ans avait amorcé une carrière d’entraîneur. Passé dans les équipes jeunes de la Casa Blanca, il a occupé ce rôle pendant 6 ans avec notamment une Youth League remportée lors de la saison 2019/2020. Après plusieurs années où il a eu des résultats, il a posé sa candidature pour remplacer Carlo Ancelotti à l’été 2025 : «je suis heureux d’être ici. Je suis là où je veux être. Quand viendra le temps d’évaluer la situation et que le club prendra des décisions, si jamais il les prend, ce que je ne sais pas, on verra.»

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Mais à l’été 2025, il a quitté le club merengue suite à la nomination de Xabi Alonso. Estimé trop tendre par la direction madrilène, Raul a alors claqué la porte en attendant de trouver un premier vrai défi dans la peau d’entraîneur numéro un. C’est finalement le club du Real Oviedo qui a pris le pari en lui faisant parapher un contrat jusqu’en juin 2028. Et alors qu’il vient de diriger sa toute première séance d’entraînement avec sa nouvelle équipe, Raul débarque dans un contexte très compliqué pour un entraîneur qui lance sa carrière.

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Un contexte compliqué

Comme le dévoile Marca, son manque d’expérience inquiète particulièrement alors que les Azules traversent une période difficile. Relégué de Liga la saison dernière, le Real Oviedo pointe au neuvième rang à un point des places de barragistes. Sportivement cela n’a rien d’insurmontable de se replacer dans la course à la montée en Liga. Le problème vient surtout de la situation en interne au sein du club des Asturies.

Arrivant au sein d’un effectif dont il n’a pas pu construire les contours, Raul va devoir vite convaincre puisque l’homme d’affaires mexicain Jesús Martínez Patiño attend vite un style de jeu marqué de la part du technicien espagnol. Cela a été l’une des raisons qui ont poussé le dirigeant à se séparer de Julián Calero. En 4 ans, 6 coachs se sont succédé avec Álvaro Cervera, Luis Carrión, Javi Calleja, Veljko Paunovic, Guillermo Almada et Julián Calero. Une instabilité qui a creusé un fossé entre les dirigeants et les supporters.

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Le départ de Veljko Paunovic pour faire revenir Luis Carrión la saison dernière en pleine opération maintien en Liga a été un moment de fracture entre les fans et la direction. De plus, les fans du Real Oviedo sont souvent des amoureux du FC Barcelone et du Real Madrid. Par son attachement au club merengue, Raul représente un point de désaccord dans les tribunes et va devoir convaincre par les résultats. Il devra redynamiser un secteur offensif en difficulté avec seulement 19 buts marqués en 13 matches et de gros absents comme Carlos Fernández et Chris Ramos. Un contexte loin d’être facile pour Raul qui n’arrive pas en terrain conquis.