Real Madrid : l’arrivée de JJ Gabriel est imminente

Le Real Madrid est sur le point de réaliser un joli coup sur le marché des jeunes talents. Selon les informations de Marca, le club madrilène serait tout proche de boucler l’arrivée de JJ Gabriel, attaquant anglais de seulement 16 ans, en provenance de Manchester United. Considéré comme l’un des plus grands espoirs du football anglais, le jeune joueur était également courtisé par plusieurs cadors européens, notamment le PSG, le Bayern Munich, Manchester City, Chelsea et le FC Barcelone. Mais les Merengues auraient pris une longueur d’avance et il ne manquerait désormais plus que la signature et l’officialisation du transfert. Gabriel, qui a demandé à quitter Manchester United en septembre dernier, s’entraîne actuellement en Espagne avec un préparateur physique personnel. Le club anglais devrait percevoir une indemnité de formation estimée à 400 000 euros.

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Passé par les centres de formation de Chelsea, Arsenal et West Ham avant de rejoindre Manchester United en 2022, JJ Gabriel s’est rapidement fait remarquer par sa précocité. À seulement 14 ans, il avait inscrit un doublé contre Leeds pour ses débuts avec les U18 des Red Devils, devenant le plus jeune joueur de l’histoire du club à évoluer dans cette catégorie. Auteur de 26 buts en 29 rencontres la saison suivante, il avait été élu meilleur joueur U18 de Premier League, avant de réussir un triplé contre Sabah pour sa première apparition en Youth League cette saison. Son talent lui avait également permis de s’entraîner avec l’équipe première sous les ordres de Ruben Amorim, puis de disputer quelques minutes lors d’un match amical face à l’Atlético de Madrid avec Michael Carrick. Malgré cette progression, son entourage souhaitait lui offrir davantage de perspectives au plus haut niveau. Au Real Madrid, Gabriel devrait dans un premier temps intégrer le Castilla, tout en restant sous la supervision de José Mourinho et de son staff, avec l’objectif de préparer progressivement son arrivée en équipe première.