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Premier League

Crystal Palace ajoute un entraîneur de Ligue 1 à sa short-list pour remplacer Pierre Sage

Par Maxime Barbaud
1 min.
Jens Berthel Askou, l'entraîneur de Toulouse @Maxppp

Cela ne fait plus de doute, Pierre Sage va rendre son tablier d’entraîneur de Crystal Palace. La défaite de ce week-end à Selhurst Park contre Liverpool (3-1) a fini par convaincre sa direction de l’évincer. Il aura dirigé 16 matchs toutes compétitions confondues pour 5 petites victoires. Les Eagles sont surtout lanterne rouge de Premier League et l’heure est désormais à l’urgence. Pour remplacer le Français, quelques noms sont déjà sortis du chapeau comme Thomas Frank, Vitor Pereira, Frank Lampard ou Sean Dyche.

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Deux nouveaux entraîneurs sont cités par Sky Sports. Il y a d’abord Ole Werner, libre depuis son départ du RB Leipzig en juin dernier, et Jens Berthel Askou. Le Danois de 44 ans a rejoint Toulouse cet été avec qui il montre des choses plutôt séduisantes dans le jeu, sans être vraiment récompensé d’un point de vue comptable (le TFC est 13e). Avant de débarquer en France, il a mené Motherwell à la 4e place de la Scottish Premier League la saison dernière.

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