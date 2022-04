PSG - RC Lens : les compositions officielles

Pour la 34ème journée de Ligue 1, le PSG accueille Lens au Parc des Princes à 21 heures (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). L’objectif est simple pour le PSG ce soir, gagner et être sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire. Avec une moyenne de quatre buts par match et quatre succès consécutifs depuis la sèche défaite contre Monaco, les joueurs de Mauricio Pochettino devront faire le travail à domicile pour s’adjuger un nouvel Hexagoal. Sur une bonne lancée, le trio Messi-Neymar-Mbappé pourrait aussi à nouveau faire des siennes, les trois sont alignés par l’entraîneur argentin dans le 3-4-3 parisien ce soir. Verratti est absent au milieu, Marquinhos et Kimpembe derrière accompagnés par Sergio Ramos qui sera titulaire deux fois de suite pour la première fois de la saison. Dans les buts, c’est Navas qui a été choisi.

Les Lensois, eux, doivent aussi tenter le tout pour le tout dans le sprint final pour l’Europe et mettre une pression sur Nice, Strasbourg, Monaco et Rennes. En plus de retarder l’échéance du sacre pour le PSG, Lens peut maintenir l’espoir d’une qualification européenne. Avec trois victoires sur les trois derniers matchs, notamment un succès marquant contre Nice à 10 contre 11 pendant près d’une heure puis la victoire dans le derby du Nord contre Lille. Les joueurs de Franck Haise ont su conforter leur dynamique en s’imposant ce mercredi contre Montpellier. Pour le onze, Wooh est aligné en défense centrale avec Gradit et Danso, Clauss et Frankowski pour animer les côtés. Kalimuendo et Sotoca seront soutenus par Pereira Da Costa en attaque.

PSG : Navas - Marquinhos (cap), Ramos, Kimpembe - Hakimi, Verratti, Gueye, Nuno Mendes - Messi, Mbappé, Neymar.

Lens : Leca - Gradit, Danso, Wooh - Clauss, Doucouré, Fofana (cap), Frankowski - Pereira Da Costa, Kalimuendo, Sotoca.

