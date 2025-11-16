Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Afrique

Nigéria : Victor Osimhen sorti sur blessure face à la RD Congo

Par Kevin Massampu
1 min.
Nigeria @Maxppp
Nigeria 1-1 Rép. Dém. Congo

Coup dur pour le Nigeria. Titularisé d’entrée aux côtés d’Ademola Lookman et de Samuel Chukwueze lors de la finale de barrage en zone Afrique pour le Mondial face à la République démocratique du Congo, Victor Osimhen a laissé sa place dès la mi-temps. L’ex-Napolitain était rentré aux vestiaires, en larmes selon La Chaîne L’Équipe.

Une grosse inquiétude, donc, autour du leader offensif des Super Eagles. Pour rappel, l’actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions avait inscrit un doublé lors de la demi-finale contre le Gabon. L’avant-centre de Galatasaray a été remplacé par le Sévillan et ex-Montpelliérain Akor Adams.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
