Coupe du Monde 1998 : l’aveu d’une ancienne ministre de Jacques Chirac sur le dopage

Près de 30 ans après les faits, Marie-George Buffet est revenue sur l’une des plus grandes polémiques ayant marqué la préparation de l’équipe de France avant la Coupe du Monde 1998. Ministre des Sports de 1997 à 2002, elle s’exprime dans le documentaire de BFMTV «Zidane, la fabrique d’une légende» au sujet du contrôle antidopage inopiné réalisé lors du stage des Bleus à Tignes en 1997. À l’époque, Aimé Jacquet, les joueurs et la Fédération française de football avaient vivement contesté cette opération, allant jusqu’à faire patienter plusieurs heures le médecin chargé des prélèvements, avant que les tests ne se révèlent finalement tous négatifs. « C’était tellement violent qu’à un moment donné, je me suis posé la question de savoir si j’allais tenir », confie aujourd’hui l’ancienne ministre.

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Le documentaire revient également sur les déclarations de l’ancien médecin du ministère des Sports Alain Garnier, qui affirme avoir reçu pour consigne de ne plus effectuer de contrôles inopinés sur les Bleus jusqu’à la fin du Mondial. Une version que Marie-George Buffet reconnaît désormais en partie. « Si le docteur Garnier le dit, oui, c’est que c’est vrai. C’est un homme honnête. On ne l’a pas dit comme ça mais ça revient au même. C’est un recul. On a repris le combat après la Coupe du monde. » Elle précise toutefois que cette décision ne venait pas directement du Premier ministre, Lionel Jospin. « On a dû nous faire passer la consigne au niveau des cabinets. Ce n’est pas le Premier ministre en personne. »