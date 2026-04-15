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Ligue des Champions

Real Madrid : la soirée désastreuse d’Eduardo Camavinga

L’expulsion d’Eduardo Camavinga a précipité l’élimination du Real Madrid dans ces quarts de finale de Ligue des Champions. Le Français n’a pourtant passé qu’un temps réduit sur le terrain.

Par Maxime Barbaud
2 min.
Eduardo Camavinga expulsé lors de ce Bayern-Real @Maxppp
Bayern Munich 4-3 Real Madrid

24 minutes, c’est le temps passé par Eduardo Camavinga sur la pelouse de l’Allianz Arena. Entré à la 62e minute à la place de Brahim Diaz, le Français a vécu un naufrage absolu. Dès son entrée sur le terrain, sa nonchalance a failli coûter une percée dans l’axe fatal à son équipe. S’il est parvenu à se reconcentrer derrière des premières minutes hésitantes, le répit fut de trop courte durée, précipitant l’élimination de son équipe.

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Il a d’abord écopé d’un premier jaune logique après avoir accroché Jamal Musiala (78e) dans l’entrejeu. Cet avertissement ne lui a pourtant pas servi de leçon, ou peut-être était-il tellement concentré sur son match qu’il en a oublié ce carton. Toujours est-il que 8 minutes plus tard, le milieu de terrain est à nouveau auteur d’une faute, légère celle-ci sur Laimer. Problème, il a poursuivi son action sur deux touches de balle, avant de conserver le ballon en main.

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Arbeloa le défend

Une action répréhensible aux yeux de Mr. Vincic, lequel lui a adressé un second carton, synonyme d’expulsion à la 86e. D’ailleurs, l’arbitre a même semblé oublier le premier avertissement, car ce sont les joueurs du Bayern qui lui ont rappelé. C’est le problème pour le Real et globalement la presse espagnole. «C’est évident, enrage Alvaro Arbeloa sur Movistar+. On ne peut pas expulser un joueur comme ça. L’arbitre ignorait même qu’il avait déjà un carton. C’est pour ça qu’il l’a sorti, mais il a gâché un match qui s’annonçait prometteur».

Le Real espérait tenir jusqu’à la fin du temps additionnel, avant d’encaisser dans la foulée le but de Luis Diaz (89e). Contraint à se découvrir pour aller chercher la prolongation, le club espagnol a fini par rendre les armes sur un exploit d’Olise (90e+4). Cette défaite 4-3 est synonyme d’élimination pour le Real Madrid. Même si son entraîneur n’a pas souhaité l’accabler - «il est dans le même état que tout le monde dans le vestiaire» - Camavinga n’a pas arrangé son cas, lui dont l’avenir est déjà largement remis en question.

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