Real Madrid : Endrick impressionne déjà José Mourinho

Après un prêt de six mois plutôt réussi à l’OL, Endrick a fait son retour au Real Madrid il y a quelques jours après avoir participé à la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil. L’idée est qu’il puisse enchaîner cette saison, surtout après le départ de Gonzalo Garcia à Fulham. Mais l’arrivée de Carlos Espi, un concurrent en attaque, redistribue les cartes derrière Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, la presse espagnole a révélé qu’un départ de l’international auriverde n’est pas à exclure avant la fin de l’été. L’AS Roma est d’ailleurs intéressée pour l’accueillir en prêt. Mais la Louve comme ses autres prétendants vont devoir chercher leur bonheur ailleurs. The Athletic assure qu’Endrick souhaite rester au Real Madrid. De son côté, José Mourinho a été impressionné par son jeune attaquant, qui devrait donc avoir sa chance sous ses ordres d’ici la fin du mercato.